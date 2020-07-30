Оскорблённый начальник обратился в прокуратуру
В Байкальскую транспортную прокуратуру обратился начальник участка санатория-профилактория «Подлеморье». Он заявил, что его унизил подчинённый бригадир.
Как установлено в ходе проверки, бригадир в присутствии коллег оскорбил его грубой нецензурной бранью, а также иными неприличными высказываниями. Мужчина посчитал, что унижены его честь и достоинство.
Административное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 1 Северо-Байкальского района Бурятии.
Постановлением судьи нарушителя оштрафовали, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии бригадира санатория оштрафовали за унижение начальника
Происшествия, Фото:
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