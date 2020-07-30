В Бурятии бригадира санатория оштрафовали за унижение начальника

Оскорблённый начальник обратился в прокуратуру



В Байкальскую транспортную прокуратуру обратился начальник участка санатория-профилактория «Подлеморье». Он заявил, что его унизил подчинённый бригадир.



Как установлено в ходе проверки, бригадир в присутствии коллег оскорбил его грубой нецензурной бранью, а также иными неприличными высказываниями. Мужчина посчитал, что унижены его честь и достоинство.



Административное дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 1 Северо-Байкальского района Бурятии.



Постановлением судьи нарушителя оштрафовали, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

