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Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде

Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
У мужчины изъяли около 800 граммов наркотика

В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские изъяли наркотик у 33-летнего жителя села Подлопатки.

Один пакет с марихуаной полицейские обнаружили между хозяйственными постройками во дворе дома. Второй пакет хозяин жилища спрятал в огороде. Общий вес изъятого наркотика составил около 800 граммов.


Несколько лет назад подозреваемый был условно осуждён за сбыт запрещённых веществ. Он нигде не работает.

Предварительно, у него установлен факт потребления наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

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