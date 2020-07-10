Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде

Один пакет с марихуаной полицейские обнаружили между хозяйственными постройками во дворе дома. Второй пакет хозяин жилища спрятал в огороде. Общий вес изъятого наркотика составил около 800 граммов.





Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские изъяли наркотик у 33-летнего жителя села Подлопатки.Несколько лет назад подозреваемый был условно осуждён за сбыт запрещённых веществ. Он нигде не работает.Предварительно, у него установлен факт потребления наркотического средства.