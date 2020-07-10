Житель Бурятии спрятал марихуану во дворе и в огороде

У мужчины изъяли около 800 граммов наркотика
В Мухоршибирском районе Бурятии полицейские изъяли наркотик у 33-летнего жителя села Подлопатки.
Один пакет с марихуаной полицейские обнаружили между хозяйственными постройками во дворе дома. Второй пакет хозяин жилища спрятал в огороде. Общий вес изъятого наркотика составил около 800 граммов.
Несколько лет назад подозреваемый был условно осуждён за сбыт запрещённых веществ. Он нигде не работает.
Предварительно, у него установлен факт потребления наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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