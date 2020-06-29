Нападение произошло в комнате административных разбирательстве в полиции
22 июня Муйский районный суд Бурятии вынес решение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Омской области, который ударил сотрудницу полиции.
Утром 26 декабря 2019 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком сотрудницу полиции по лицу, чем причинил ей кровоподтёк. До этого женщина составила в отношении него административный протокол по ч.1ст.20.1 КоАП РФ.
Инцидент произошёл в комнате административных разбирательств в здании Таксимовского линейного отдела полиции.
- Вину в предъявленном обвинении мужчина признал, принёс извинения потерпевшей, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, предусматривающей особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Суд, с учётом мнения потерпевшей, просившей строго не наказывать подсудимого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
В Бурятии житель Омской области ударил сотрудницу полиции
Происшествия, Фото:
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