В Бурятии житель Омской области ударил сотрудницу полиции

Нападение произошло в комнате административных разбирательстве в полиции



22 июня Муйский районный суд Бурятии вынес решение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Омской области, который ударил сотрудницу полиции.



Утром 26 декабря 2019 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком сотрудницу полиции по лицу, чем причинил ей кровоподтёк. До этого женщина составила в отношении него административный протокол по ч.1ст.20.1 КоАП РФ.



Инцидент произошёл в комнате административных разбирательств в здании Таксимовского линейного отдела полиции.



- Вину в предъявленном обвинении мужчина признал, принёс извинения потерпевшей, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ, предусматривающей особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Суд, с учётом мнения потерпевшей, просившей строго не наказывать подсудимого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Муйского районного суда.



В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

