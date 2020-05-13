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В Бурятии пассажир выбросил наркотики на глазах сотрудников ДПС

В Бурятии пассажир выбросил наркотики на глазах сотрудников ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские остановили машину за выключенные фары

Днём 8 мая сотрудники ДПС в трёх километрах от Гусиноозёрска, за нарушение правил дорожного движения, остановили автомобиль – у машины не были включены дневные ходовые огни.

При виде полицейских 41-летний пассажир автомашины выбросил пакетик с гашишным маслом. Впоследствии экспертиза показала, что вес наркотика 61 грамм.

Известно, что мужчина работает грузчиком. Вместе с напарником он направлялся в Улан-Удэ после отгрузки товара в Кяхте.

У мужчины установлен факт потребления наркотиков. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе, несколько лет назад - за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

ГИБДД наркотики
 
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