Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале





Житель города Северобайкальска обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Он передал в линейный отдел полиции на транспорте ложную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.