Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале

Уголовное дело передано в суд
Житель города Северобайкальска обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».
Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Он передал в линейный отдел полиции на транспорте ложную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Уголовное дело передано в суд
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