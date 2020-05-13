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Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале

Житель Бурятии соврал о бомбе на железнодорожном вокзале
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Житель города Северобайкальска обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Преступление мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Он передал в линейный отдел полиции на транспорте ложную информацию о готовящемся акте терроризма на железнодорожном вокзале станции Северобайкальск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ осудили мужчину, который «заминировал» кафе «Шашлыкоff»
ложное минирование прокуратура
 
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