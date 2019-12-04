 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Декабря

03 Декабря

Популярное

Нелегальный лесоруб в Бурятии заплатил более 250 тысяч

Нелегальный лесоруб в Бурятии заплатил более 250 тысяч
Происшествия, 
Судебные приставы взыскали крупную сумму ущерба с лесоруба

В Бурятии судебные приставы взыскали с 65-летнего жителя Хоринского района крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса. С иском в суд о возмещении ущерба лесному фонду в размере 267 тысяч рублей обратился прокурор района.

Два года назад мужчина рубил сосны на территории Хоринского лесничества в отсутствие каких-либо разрешительных документов.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». После приговора суда прокурор района в рамках гражданского дела заявил иск о взыскании суммы ущерба и об обязании осуждённого очистить место незаконной рубки от порубочных остатков.

Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы РФ, запретили совершать регистрационные действия, а также обратили взыскание на его доходы, в том числе на пенсию.

На сегодняшний день задолженность в размере 267 298 рублей перечислена на счет республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

черные лесорубы судебные приставы Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии машинист с помощником слили 7 тысяч литров топлива
В Бурятии машинист с помощником слили 7 тысяч литров топлива
Происшествия, 04.12.2019
Машинист и его помощник слили дизельное топливо с локомотива
Нелегальный лесоруб в Бурятии заплатил более 250 тысяч
Нелегальный лесоруб в Бурятии заплатил более 250 тысяч
Происшествия, 04.12.2019
Судебные приставы взыскали крупную сумму ущерба с лесоруба
В Бурятии водителя отправили в колонию за смерть пешехода
В Бурятии водителя отправили в колонию за смерть пешехода
Происшествия, 04.12.2019
В момент наезда на пешехода водитель был пьян
В Иркутской области медведь съел местного жителя
В Иркутской области медведь съел местного жителя
Происшествия, 03.12.2019
Зверь разбил окно и пробрался в дом к пожилому мужчине
В Бурятии девочке, забытой на морозе, не грозит ампутация
В Бурятии девочке, забытой на морозе, не грозит ампутация
Происшествия, 03.12.2019
Трёхлетнюю девочку перевели в отделение хирургии
Житель Ангарска взломал сайт НИИ, чтобы получить новые знания
Житель Ангарска взломал сайт НИИ, чтобы получить новые знания
Происшествия, 03.12.2019
Молодого человека оштрафовали на 5 тысяч рублей
В Иркутской области замначальника станции подозревается во взяточничестве
В Иркутской области замначальника станции подозревается во взяточничестве
Происшествия, 03.12.2019
Он взял деньги с работника за сокрытие факта нарушения дисциплины  
В Бурятии загорелся дом из-за перекала печной трубы
В Бурятии загорелся дом из-за перекала печной трубы
Происшествия, 03.12.2019
Основные конструкции дома не пострадали
Забайкалец угнал машину, чтобы съездить к подруге
Забайкалец угнал машину, чтобы съездить к подруге
Происшествия, 03.12.2019
Но по дороге в автомобиле закончился бензин
В Бурятии следы на снегу выдали «чёрного» лесоруба
В Бурятии следы на снегу выдали «чёрного» лесоруба
Происшествия, 03.12.2019
Мужчина спилил около 5 кубометров древесины
В Иркутской области в ДТП пострадала 5-летняя девочка
В Иркутской области в ДТП пострадала 5-летняя девочка
Происшествия, 03.12.2019
Предполагаемый виновник выехал на «красный»
Улан-удэнец, катавший друзей по городу, зарезал одного из них
Улан-удэнец, катавший друзей по городу, зарезал одного из них
Происшествия, 03.12.2019
Убийца скрылся с места преступления, но спустя несколько часов явился с повинной
Забайкалец украл шубу за 120 тысяч
Забайкалец украл шубу за 120 тысяч
Происшествия, 03.12.2019
Вещь принадлежала подруге его бабушки  
^