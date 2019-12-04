Нелегальный лесоруб в Бурятии заплатил более 250 тысяч

Судебные приставы взыскали крупную сумму ущерба с лесоруба
В Бурятии судебные приставы взыскали с 65-летнего жителя Хоринского района крупную сумму материального ущерба, причинённого незаконной рубкой леса. С иском в суд о возмещении ущерба лесному фонду в размере 267 тысяч рублей обратился прокурор района.
Два года назад мужчина рубил сосны на территории Хоринского лесничества в отсутствие каких-либо разрешительных документов.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». После приговора суда прокурор района в рамках гражданского дела заявил иск о взыскании суммы ущерба и об обязании осуждённого очистить место незаконной рубки от порубочных остатков.
Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы РФ, запретили совершать регистрационные действия, а также обратили взыскание на его доходы, в том числе на пенсию.
На сегодняшний день задолженность в размере 267 298 рублей перечислена на счет республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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