Мошенники информируют бизнесменов о предстоящей проверке и предлагают платные услуги
В Бурятии продолжают фиксировать случаи мошеннических действий, когда к предпринимателям и юридическим лицам обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора.
- Они информируют о предстоящей проверке и необходимости приобретения литературы по вопросам защиты прав потребителей, предлагают помощь в оформлении уголка для потребителей. Либо отправляют на почтовый адрес предпринимателей извещение о получении платных бандеролей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии просит т предпринимателей и юридических лиц проявлять бдительность. При возникновении подобных ситуаций в ведомстве рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки. Также управлением никакие пособия и литература не продаёт.
В Бурятии мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора
Происшествия, Фото:
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