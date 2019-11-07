В Бурятии мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора

Мошенники информируют бизнесменов о предстоящей проверке и предлагают платные услуги



В Бурятии продолжают фиксировать случаи мошеннических действий, когда к предпринимателям и юридическим лицам обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора.



- Они информируют о предстоящей проверке и необходимости приобретения литературы по вопросам защиты прав потребителей, предлагают помощь в оформлении уголка для потребителей. Либо отправляют на почтовый адрес предпринимателей извещение о получении платных бандеролей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Управление Роспотребнадзора по Бурятии просит т предпринимателей и юридических лиц проявлять бдительность. При возникновении подобных ситуаций в ведомстве рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.



При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки. Также управлением никакие пособия и литература не продаёт.



