Жителя Бурятии оштрафовали за разбитый телефон

Сумма штрафа увеличилась из-за задержки оплаты



31-летний житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за административное нарушение. Во время ссоры со своей знакомой он разбил её телефон за 6 тысяч рублей. За это его признали виновным и оштрафовали на 300 рублей.



По закону, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в срок влечёт наложение штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

