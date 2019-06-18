Сумма штрафа увеличилась из-за задержки оплаты
31-летний житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за административное нарушение. Во время ссоры со своей знакомой он разбил её телефон за 6 тысяч рублей. За это его признали виновным и оштрафовали на 300 рублей.
По закону, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в срок влечёт наложение штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Жителя Бурятии оштрафовали за разбитый телефон
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчине грозит лишение свободы
Сумма штрафа увеличилась из-за задержки оплаты
Наркотики они распространяли через закладки
Подросток утонул 17 июня на реке Белая в селе Узкий Луг Иркутской области
Мужчина имел две судимости за пьяную езду
Соседу музыканта по коммуналке не понравилась художественная мастерская в общей кладовке
Проводятся ремонтные работы
Мужчину задержали росгвардейцы
Налётчик забрал деньги у работницы салона
Основной состав уголовных преступлений у Бурятской таможни – невозвращение валютной выручки
Найти грабителя помог его приятель
Мальчика искали с прошлой недели
Авария случилась на Бурводе
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Прибайкальском районах
Происшествия, 17.06.2019
Его спасло автокресло