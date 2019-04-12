Девушка приобрела сим-карту с подключенным «мобильным банком» прошлого пользователя
Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с её банковской карты. Она рассказала полицейским, что на её телефон пришло сервисное банковское сообщение о списании трёх тысяч рублей. При этом в банке потерпевшей пояснили, что деньги были сняты с помощью «мобильного банка».
Выяснилось, что женщина не отключила услугу на старом номере, которым перестала пользоваться около полугода назад.
Проведя расследование, полицейские задержали новую обладательницу сим-карты. Ей оказалась 19-летняя студентка техникума. С помощью электронного сервиса она перевела на свой счёт чужие деньги и потратила их на личные нужды. В настоящее время ущерб она возместила.
На девушку возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студентка перевела себе деньги с чужой карты
Происшествия, Фото:
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