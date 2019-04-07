В Улан-Удэ на парковке женщина попала под колёса

Пострадавшая находится в больнице



Накануне, 6 апреля, около 14:45 водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» на парковке, в районе микрорайона Восточный, сбила пешехода. Женщина двигалась задним ходом и совершила наезд.



Пострадавшую с переломами рёбер и повреждением тканей лёгкого госпитализировали в БСМП.



Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 38 ДТП, в них погибло 6 человек, травмировано - 41 человек. За аналогичный период прошлого года случилось 170 ДТП, погибло - 3, травмировано – 207 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.