Пострадавшая находится в больнице
Накануне, 6 апреля, около 14:45 водитель «Тойоты Ленд Крузер Прадо» на парковке, в районе микрорайона Восточный, сбила пешехода. Женщина двигалась задним ходом и совершила наезд.
Пострадавшую с переломами рёбер и повреждением тканей лёгкого госпитализировали в БСМП.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 38 ДТП, в них погибло 6 человек, травмировано - 41 человек. За аналогичный период прошлого года случилось 170 ДТП, погибло - 3, травмировано – 207 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ на парковке женщина попала под колёса
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приятель обещал, что вернёт технику
Ребёнок находится в больнице
За сутки произошло 42 пожара
Пострадавшая находится в больнице
Кражу он совершил ночью
Возгорания случились в Тарбагатайском и Иволгинском районах
Она воспользовалась её невнимательностью
Она украла с банковской карты пенсионерки 69 тысяч рублей
В регионе горели надворные постройки, дом
Злоумышленники избили посетителей увеселительного заведения и отобрали у них телефоны
Водителем «Тойоты Левин» оказался 18-летний студент одного из вузов города
В результате происшествия пострадали водитель машины и 18-летний жилец дома. ФОТО
Преступление произошло днём
Возбуждено уголовное дело
Пешеход был госпитализирован в медучреждение