Глава Бурятии поручил взять под патронаж семьи погибших военных

Патронатное сопровождение касается не только семей, потерявших близких на Украине, но и в Сирии



По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в республике ведётся работа по организации патронатного сопровождения членов семей погибших, получивших ранения и инвалидность военнослужащих в ходе военной спецоперации на Украине. 14 марта Алексей Цыденов также дал поручение профильным министерствам и ведомствам распространить работу по патронату к семьям военнослужащих, погибших в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- При министерстве социального развития создаётся специальное направление деятельности – патронаж семей погибших. Чтобы их не только сегодня вспомнили, а дальше вели с ними работу непрерывно. Соответственно нужно всю информацию аккумулировать, где работают или не работают, сколько детей, какая им нужна помощь. Берем на сопровождение эти семьи. Минсоц, прошу взять на контроль этот вопрос и в городе, и в районах. Помимо тех, кто погиб на Украине, добавляются и те, кто погиб с Сирии. Приравниваем одинаковый подход по патронату семей, - подчеркнул глава Бурятии.



Как напомнил Алексей Цыденов, на федеральном уровне для семей погибших в спецоперации будет выплачиваться единовременное страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7, 4 млн рублей. Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн рублей. В Бурятии, в свою очередь, подготовлен законопроект, включающий, в том числе, поддержку семей.



- Как мы помогаем семьям – мы подготовили законопроект, поддержим семьи. У кого есть дети, в обязательном порядке предоставлять детский сад вне очереди. Прописываем обязательства республики, что дети погибших военнослужащих, которые поступают в вузы, если не проходят по баллам ЕГЭ на бюджетные места, соответственно заключаем договор на целевое обучение на желаемую специальность. Для жён военнослужащих прошу агентство занятости и профильные министерства активно вести содействие по подбору вакансий, устраивать на работу в соответствии с полученным образованием, - сказал Алексей Цыденов.



В Бурятии будет вестись регистр семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. В соответствии с регистром будут назначаться меры социальной поддержки – выплаты на детей, меры по линии Пенсионного фонда, обеспечение необходимого социального обслуживания (бытовые услуги на дому), обеспечение медицинскими и образовательными услугами.



- То есть весь комплекс мер, которые предусмотрены законодательством, будем контролировать этот процесс. Будет проведено отдельное совещании с руководителями муниципальных образований, еще раз проговорим алгоритм по курированию семей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Министерство обороны РФ подготовило проект федерального закона в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. После принятия поправок военнослужащим, принимавшим участие в спецоперации на Украине, будут доступны льготы по ЖКХ и другие соответствующие меры социальной поддержки.



