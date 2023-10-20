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Опубликовано третье видео из Бурятии с конкурса «Дальний Восток - Земля приключений»

Опубликовано третье видео из Бурятии с конкурса «Дальний Восток - Земля приключений»
Общество,  Фото:скриншот с видео

«Восточный Саян – территория силы»

Организаторы всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток - Земля приключений» (12+) продолжают выкладывать поступившие работы.

«Байкал-Daily» писал, что ролики из Бурятии вошли в топ-5: о путешествиях по республике сняли 12 видео.  

Вслед за роликом о восхождении на Мунку-Сардык, появилось видео о сплаве по реке Иркут.

И вот вновь Мунку-Сардык. Участник конкурса Спартак Лазарев отправился на высшую точку Восточных Саян, чтобы увидеть Бурятию с высоты 3491 м.  

Путь на гору занял два дня. Спартак прошёл 28 километров. Он провёл ночь на самой вершине Мунку-Сардыка.

По пути ему встречались духовные места, где переплетаются буддизм и шаманизм, а также альпийские луга со своим «буйством красок».

«Если хочешь побывать за 3 дня на Кавказе, в Альпах, в Сибири и Якутии, увидеть краснокнижные растения и животных, проверить себя на выносливость, то тебе на Мунку- Сардык, 3491 м», - заявил участник конкурса.
 


 До 1 ноября жюри выберет лучшие работы в четырёх разных номинациях: пешее путешествие (пеший поход по дикой природе), водное путешествие (сплав по реке, морское путешествие и т.п.), зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках и т.п.) и гран-при (самое лучшее путешествие). Посмотреть ролики можно в телеграм-канале конкурса «Земля приключений» или в группе во «Вконтакте».
ДФО туризм путешествия Дальний Восток

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