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В Улан-Удэ до +25 градусов

В Улан-Удэ до +25 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике сегодня тепло

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике переменная облачность, днём по южной половине местами дожди, грозы. Утром по северу местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, местами +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
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