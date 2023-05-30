В республике сегодня тепло
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике переменная облачность, днём по южной половине местами дожди, грозы. Утром по северу местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, местами +11,+16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Улан-Удэ до +25 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 30.05.2023
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