Также в Улан-Удэ откроется спортивная фотовыставка
С 27 по 28 мая в Улан-Удэ состоится XXIV традиционный республиканский детский шахматный турнир «Вундеркинд - 2023» (0+). Его проведут в шахматном клубе «Огонёк». Участие отдельно примут шахматисты 2015 года рождения и 2016 года рождения и младше.
30 мая в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт открытие фотовыставки «Имена наших побед» (0+), создание которой приурочено к столетию спортивной отрасли Бурятии. Представлены будут 64 портрета лучших, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
С 29 мая по 12 июня Бурятия присоединится к «Забег.РФ» (0+) - самому крупному полумарафону страны. Участники акции сами выбирают локацию для своего забега: парк, дорожка в зале или по городу вдоль набережной. Бежать можно в любую погоду и время суток.
Республиканский турнир по мини-футболу памяти отличника физической культуры и спорта России Ивана Пискунова (0+) состоится 3 июня на стадионе Татауровской средней общеобразовательной школы.
3 июня региональный центр единоборств «Патриот» примет соревнования «Динамо» - детям России» по дзюдо, посвящённые столетию общества «Динамо» (6+).
В Бурятии состоятся турниры по дзюдо, мини-футболу и шахматам
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