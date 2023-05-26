26 мая

25 мая

Популярное

В Бурятии состоятся турниры по дзюдо, мини-футболу и шахматам

В Бурятии состоятся турниры по дзюдо, мини-футболу и шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
Также в Улан-Удэ откроется спортивная фотовыставка

С 27 по 28 мая в Улан-Удэ состоится XXIV традиционный республиканский детский шахматный турнир «Вундеркинд - 2023» (0+). Его проведут в шахматном клубе «Огонёк». Участие отдельно примут шахматисты 2015 года рождения и 2016 года рождения и младше.

30 мая в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт открытие фотовыставки «Имена наших побед» (0+), создание которой приурочено к столетию спортивной отрасли Бурятии. Представлены будут 64 портрета лучших, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

С 29 мая по 12 июня Бурятия присоединится к «Забег.РФ» (0+) - самому крупному полумарафону страны. Участники акции сами выбирают локацию для своего забега: парк, дорожка в зале или по городу вдоль набережной. Бежать можно в любую погоду и время суток.

Республиканский турнир по мини-футболу памяти отличника физической культуры и спорта России Ивана Пискунова (0+) состоится 3 июня на стадионе Татауровской средней общеобразовательной школы.

3 июня региональный центр единоборств «Патриот» примет соревнования «Динамо» - детям России» по дзюдо, посвящённые столетию общества «Динамо» (6+).
Бурятия спорт дзюдо мини-футбол шахматы выставка бег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Планета детей»
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Планета детей»
Общество, 26.05.2023
Будут работать детские площадки для детей всех возрастов
В районе Бурятии состоятся конные скачки
В районе Бурятии состоятся конные скачки
Общество, 26.05.2023
Турнир проведут в Иволгинском районе
Улан-Удэ примет международную научную конференцию
Улан-Удэ примет международную научную конференцию
Общество, 26.05.2023
Будет организована работа трёх круглых столов и девяти секций
В двух районах Бурятии завершился посев зерновых
В двух районах Бурятии завершился посев зерновых
Общество, 26.05.2023
Поля засеяли в Кижингинском и Хоринском районах
Корвет «Алдар Цыденжапов» помог в испытаниях нового судна
Корвет «Алдар Цыденжапов» помог в испытаниях нового судна
Общество, 26.05.2023
Был проверен корабельный радиолокационный комплекс
В Бурятии рассказали о питании лисят
В Бурятии рассказали о питании лисят
Общество, 26.05.2023
В заповеднике поделились наблюдениями за лисьим семейством
В Улан-Удэ представили лучшие работы конкурса «Родина в моём объективе»
В Улан-Удэ представили лучшие работы конкурса «Родина в моём объективе»
Общество, 26.05.2023
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии доярке исполнилось 90 лет
В Бурятии доярке исполнилось 90 лет
Общество, 26.05.2023
В Кяхтинском районе чествовали ветерана труда
В Агинском округе автомобили выстроят в звезду Героя
В Агинском округе автомобили выстроят в звезду Героя
Общество, 26.05.2023
Также из машин составят силуэт корабля
На берегу Байкала нашли древний кенотаф
На берегу Байкала нашли древний кенотаф
Общество, 26.05.2023
Раскопки проводили иркутские археологи
Монгольские школьники побывали в вузах и ссузах Бурятии
Монгольские школьники побывали в вузах и ссузах Бурятии
Общество, 26.05.2023
В Улан-Удэ прибыла делегация Селенгинского аймака
Для подростков Бурятии проведут летнюю патриотическую смену
Для подростков Бурятии проведут летнюю патриотическую смену
Общество, 26.05.2023
В 11 регионах запускают сборы «Время героев»
Педагог из Бурятии выиграла всероссийский конкурс педагогических проектов
Педагог из Бурятии выиграла всероссийский конкурс педагогических проектов
Общество, 26.05.2023
Победительница пройдёт стажировку на острове в Белом море
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 26.05.2023
Роман Троценко выиграл «бронзу» в беге на 800 метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^