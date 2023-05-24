Она стала известна только спустя полтора месяца после трагедии
Всё произошло ещё 4 апреля в улан-удэнской средней школе №56. Ночью во время дежурства там умер сторож. Пришедшие на работу сотрудники образовательного учреждения с трудом попали в здание.
Тело 58-летнего мужчины обнаружили в комнате отдыха охраны. Признаков насильственной смерти на нём не было. Занятия для учеников первой смены пришлось отменить.
В полиции начали проверку. Полтора месяца спустя стала известна причина смерти охранника. Её назвали в государственной инспекции труда в Бурятии, где тоже провели своё расследование. Оказалось, что мужчина скончался от имевшегося у него заболевания.
В Улан-Удэ назвали причину смерти школьного сторожа на ночном дежурстве
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