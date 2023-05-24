В СИЗО прошли спортивные соревнования
Среди осужденных отряда хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошли соревнования по гиревому спорту.
Перед началом мероприятия участникам рассказали правила и приёмы поднятия гири, согласно которым спортсменам необходимо было поднять гирю толчком в положении стоя максимальное количество раз за 2 минуты.
Осужденные с удовольствием приняли участие в спортивном мероприятии и практически все попробовали себя в новой стезе. Они показали свои способности, испытав свою физическую силу, силу воли и рвение к победе, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые попробовали себя в гиревом спорте
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