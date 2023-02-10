Жителей и гостей Улан-Удэ зовут на Сагаалган в ФСК

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В день праздника в комплексе состоятся традиционные концерт, выставки и мастер-классы



В Улан-Удэ стало традицией встречать первый день Белого месяца на площадке физкультурно-спортивного комплекса. На праздник собирается несколько тысяч гостей, чтобы увидеться с земляками, друзьями, посмотреть выступления артистов. Гости соблюдают ритуал «Золгохо», которым принято приветствовать друг друга в дни Сагаалгана.



В этот день, 21 февраля, с 13 часов в фойе ФСК развернётся выставка-ярмарка произведений мастеров и ремесленников. Там же можно приобрести подарки родным и близким, вместе с детьми смастерить сувениры на мастер-классах, посоревноваться в игре «Шагай наадан», викторинах и конкурсах. Кролик, символ года по восточному календарю, будет встречать гостей у фотозоны. Посетители смогут с ним сфотографироваться.



Покажут свои таланты и произнесут благопожелания на бурятском языке победители республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтнэй урилдаан». Желающие могут состязаться с ними в знании благопожеланий.



Концерт «Амар мэндэ, Сагаан hара!» начнётся в 15 часов. В этом году артисты вместе со зрителями исполнят известные бурятские хиты. В концерте примут участие Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Эрдэни Батсух, государственный цирк, театры «Байкал», «Забава» и другие. Зрителей ждут сюрпризы и розыгрыши призов. Особенными подарками наградят семьи в национальной бурятской одежде. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение: 0+.



