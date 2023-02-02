Осуждённые будут шить спецодежду для комбината по благоустройству Улан-Удэ

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Вопрос решили на рабочей встрече руководства



В исправительной колонии №7 прошла рабочая встреча с заместителем директора комбината по благоустройству города Улан-Удэ Владимиром Вахрушкиным.



По результатам встречи стороны наметили планы по расширению взаимодействия и сотрудничества, в части изготовления спецодежды для нужд комбината по благоустройству Улан-Удэ.



- Благодаря этому осуждённые смогут осуществлять трудовую деятельность, с целью погашения ими исковых обязательств, возникших в результате совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

