Вопрос решили на рабочей встрече руководства
В исправительной колонии №7 прошла рабочая встреча с заместителем директора комбината по благоустройству города Улан-Удэ Владимиром Вахрушкиным.
По результатам встречи стороны наметили планы по расширению взаимодействия и сотрудничества, в части изготовления спецодежды для нужд комбината по благоустройству Улан-Удэ.
- Благодаря этому осуждённые смогут осуществлять трудовую деятельность, с целью погашения ими исковых обязательств, возникших в результате совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые будут шить спецодежду для комбината по благоустройству Улан-Удэ
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