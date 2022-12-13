В Москве набирает популярность «Дальневосточный экспресс»

Он курсирует по столичной «подземке»
Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» запустили
в московском метро в ноябре. Как сообщал «Байкал-Daily», до 1 мая он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Пассажиры могут ознакомиться с главными достопримечательностями Дальнего Востока, выбрать понравившиеся точки на туристической карте и составить маршрут возможного путешествия.
Вагоны оформлены в стилистике каждого дальневосточного региона. Тот, что под номером четыре, посвящён Бурятии и Еврейской автономной области.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, «Дальневосточный экспресс» пользуется большой популярностью у жителей и гостей российской столицы. Только за месяц он перевёз почти 600 тысяч пассажиров. В прошлом году загрузка составляла порядка 350 тысяч человек.
- Поезд будет курсировать в московском метро в течение полугода. Планируется, что за это время узнать о развитии, достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов человек, – подчеркнули в правительстве.
Он курсирует по столичной «подземке»
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