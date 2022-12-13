В Москве набирает популярность «Дальневосточный экспресс»

Он курсирует по столичной «подземке»











Как сообщили в пресс-службе правительства республики, «Дальневосточный экспресс» пользуется большой популярностью у жителей и гостей российской столицы. Только за месяц он перевёз почти 600 тысяч пассажиров. В прошлом году загрузка составляла порядка 350 тысяч человек.



- Поезд будет курсировать в московском метро в течение полугода. Планируется, что за это время узнать о развитии, достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более двух миллионов человек, – подчеркнули в правительстве.



