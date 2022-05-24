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Певица из Бурятии привела в восторг жюри «Новой звезды»

Певица из Бурятии привела в восторг жюри «Новой звезды»
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
В эфир вышел выпуск телешоу «Новая звезда» с участием представительницы Бурятии Эржены Санжиевой

Преподаватель вокала из Бурятии Эржена Санжиева привела в восторг жюри всероссийского музыкального шоу «Новая звезда» (6+). Сейчас идёт отборочный тур. Выпуск с участием представительницы Бурятии вышел на днях в эфире телеканала «Звезда».
 
На суд жюри Эржена Санжиева представила песню «Белый снег» Аллы Пугачёвой.


Когда Эржена завершила номер, член жюри, певица Жасмин всплеснула руками и произнесла: «Браво!». Также в восторге остался композитор Максим Дунаевский.

- Знаете, интересный эффект получился, когда с последней ноты, когда затух голос и аккомпанемент, зажегся в зале общий свет и вдруг засверкало всеми огнями ваше платье, которое было немного притушено в том театральном свете. В этом был такой эффект, так сверкал ваш голос во время исполнения. По-моему, замечательно. Вы потрясающе владеете голосом, потрясающее мастерство, огромный диапазон. Это было здорово, просто здорово, - признался Максим Дунаевский.

Все пять членов жюри зажгли лучи для Эржены Санжиевой, так что она получила максимальные 100 баллов.

В финале победителя «Новой Звезды» определят судьи. Но телезрители могут не согласиться с мнением звездного жюри и выбрать свою «Новую Звезду-2022» с помощью смс-голосования.

Эржена Санжиева окончила музыкальный колледж имени Чайковского в Улан-Удэ, а также курсы эстрадного вокала при Российской академии музыки имени Гнесиных (училась у Раисы Саед-Шах). Сейчас преподаёт вокал, а также выступает в стилях этно, джаз, эстрада, академический вокал. Голосовой диапазон – от Фа малой октавы до Ля и Си второй октавы.

Она участник и лауреат многочисленных музыкальных фестивалей и конкурсов. В 1997 году взяла Гран-при фестиваля «Белый месяц» в Улан-Удэ. В 2002 году получила звание лауреата 2 степени фестиваля «Мелодии Саянских гор». 2016 год - обладатель Гран-при фестиваля «Голос-Ун» в республике Хакасия. 2016 год - лауреат 1 степени эстрадного вокального конкурса «Нота» в городе Кольцово Новосибирской области. Участник международного фестиваля The Spirit of Detch of Kipchak в 2017.

В музыкальном конкурсе «Новая Звезда» участвуют 85 певцов. Они сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз - предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.

Как сообщал «Байкал-Daily», представители Бурятии участвовали во всех сезонах шоу «Новая звезда». Лучшие результаты пока у участника самого первого сезона Саяна Дашанимаева и участницы сезона 2021 года Бадма-Ханды Аюшеевой. Они вышли в финал, но не смогли заполучить главный приз.



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