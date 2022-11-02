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В Агинском округе состоится конкурс национальных костюмов

В Агинском округе состоится конкурс национальных костюмов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Золотая нить наших предков» объединит мастеров из регионов России и зарубежья

В посёлок Агинское начали прибывать участники IV международного конкурса национальных костюмов «Золотая нить наших предков» - «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн». Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России, 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа, 55-летия со дня образования центра развития бурятской культуры Забайкальского края и приурочено ко Дню народного единства.

2 ноября представители из Ханты-Мансийского автономного округа и Иркутской области, народный мастер России, член союза художников России Мария Эккерт, мастер народных художественных промыслов Татьяна Тарасова и народный мастер Иркутской области, член союза молодых художников Иркутской области Эдуард Куклин встретились с руководителем администрации округа Буянто Батомункуевым. Гости рассказали об особенностях национального костюма хантов, манси и о культуре своего народа.

«Золотая нить наших предков» соберёт на одной площадке мастеров-изготовителей, дизайнеров и художников-модельеров из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа и представителей Китая. Жюри оценит 30 уникальных коллекций из 345 костюмов на чистоту технологического изготовления и дефиле-коллекций в закрытом конкурсном просмотре по номинациям: «Лучшая коллекция национального костюма»; «Лучшая коллекция стилизованного костюма»; «Лучшая коллекция «Авангард»; «Лучшая коллекция «Прет-а порте». Завершит фестиваль гала-показ с участием лучших коллекций конкурсной программы и торжественная церемония награждения победителей. Также посетители смогут приобрести изделия из овечьей шерсти от мастеров и модельеров из Аги и Бурятии.

Напомним, международный конкурс пройдёт 3 ноября во дворце культуры посёлка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

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