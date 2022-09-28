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В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com.
В Улан-Удэ днём всего лишь до +9 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 сентября ночью по республике местами небольшие осадки, утром при прояснении туман. Днём на большей части территории дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -6,-11, днём +4,+9, по юго-западу +11,+16.

В Улан-Удэ ночью преимущественно без осадков, днём дождь. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью около 0, днём +7,+9.
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