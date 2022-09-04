В Иркутской области расследуется дело о крупном мошенничестве

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

«Бюджету области причинён ущерб в сумме более 39 млн рублей», - сообщили в следственном управлении



В Иркутской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по материалам проверки прокуратуры по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



По версии следствия, с 2018-2021 гг. представители ресурсоснабжающей организации, оказывающей услуги по теплу и водоснабжению, предоставляли в уполномоченные органы отчёты и иные документы, содержавшие сведения о затратах на поставку угля. На основании полученной документации Служба по тарифам Иркутской области согласовывала суммы субсидий, которые в дальнейшем предоставлялись организации.



- Установлено, что на объекты, эксплуатируемые ресурсоснабжающей организацией, фактически уголь поставлялся в меньшем объёме, чем было указано в документах. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб в сумме более 39 млн рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в коммерческих организациях, проводятся допросы, изучается необходимая документация.



Расследование уголовного дела продолжается.

