«Бюджету области причинён ущерб в сумме более 39 млн рублей», - сообщили в следственном управлении
В Иркутской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по материалам проверки прокуратуры по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
По версии следствия, с 2018-2021 гг. представители ресурсоснабжающей организации, оказывающей услуги по теплу и водоснабжению, предоставляли в уполномоченные органы отчёты и иные документы, содержавшие сведения о затратах на поставку угля. На основании полученной документации Служба по тарифам Иркутской области согласовывала суммы субсидий, которые в дальнейшем предоставлялись организации.
- Установлено, что на объекты, эксплуатируемые ресурсоснабжающей организацией, фактически уголь поставлялся в меньшем объёме, чем было указано в документах. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб в сумме более 39 млн рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в коммерческих организациях, проводятся допросы, изучается необходимая документация.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области расследуется дело о крупном мошенничестве
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