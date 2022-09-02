В Иркутской области состоится межрегиональный фестиваль театров

«Театральная провинция» пройдёт в Черемхово с 10 по 16 сентября



В Иркутской области с 10 по 16 сентября пройдёт четвёртый межрегиональный фестиваль профессиональных драматических театров «Театральная провинция — 2022». Фестиваль проходит в городе Черемхово и посвящён памяти российского драматурга, сценариста, артиста российского кино и театра, члена Союза писателей России, автора пьесы «Любовь и голуби» (12+) Владимира Гуркина. Идея проведения фестиваля принадлежит драматургу.



Почётными гостями фестиваля станут дочь и супруга драматурга Екатерина и Людмила Гуркины, которые приедут специально на фестиваль из Москвы. Среди мероприятий в Черемховском драматическом театре запланирована культурно-образовательная программа для артистов, руководителей, членов театральных формирований образовательных организаций и учреждений культуры, в рамках которой выступят приглашённые деятели культуры и искусства.



В дни фестиваля зрители увидят разноплановые и разножанровые выступления более 100 участников, представляющих театральные коллективы региона. Для удобства зрителей все показы фестивальных спектаклей состоятся в 18:00 часов с 11 по 16 сентября.



11 сентября городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой» (город Омск) покажет спектакль «Дорогой подарок» (16+) по пьесе Олега Малышева в постановке режиссёра Валерия Алексеева. Олег Малышев продолжает ту тему, которую поднял в своё время его земляк, Владимир Гуркин, написавший «Любовь и голуби».



12 сентября Рубцовский драматический театр презентует спектакль «Палата бизнес — класса» (16+) по пьесе Александра Коровкина в постановке режиссёра Станислава Спивака. В постановке занято большинство актёров театра.



13 сентября сами хозяева фестиваля покажут премьерный спектакль «Старший сын» (16+) в постановке режиссёра Дмитрия Акимова. Это одна из самых известных пьес Александра Вампилова. Именно она была впервые поставлена на театральных подмостках и принесла драматургу популярность.



14 сентября Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова покажет историю, не имеющую срока давности в спектакле «Старомодная комедия» (16+) по пьесе Алексея Арбузова в постановке режиссёра Ольги Румянцевой. Спектакль поможет зрителю прикоснуться к одной из самых лиричных, светлых и чистых историй, пробуждающей чувства и заставляющей плакать от счастья.



15 сентября Усть-Илимский театр драмы и комедии попытается по-новому рассказать о событиях жизни и гибели любимого всеми поэта в спектакле «Убить Дантеса» (12+) по пьесе Евгения Пиндюрина в постановке режиссёров Евгения Пиндюрина и Елены Таксиди. Артисты обещают зрителям иначе взглянуть и увидеть истинную личность Александра Пушкина.



16 сентября Братский драматический театр проведёт эксперимент в спектакле «Человек из Подольска» (16+) по пьесе Дмитрия Данилова в постановке режиссёра Валентина Зверовщикова. Обычного человека, а вместе с ним — и зрителя, драматург и режиссёр поместят в необычные обстоятельства.



Организаторы фестиваля подготовили программу, гостями которой станут театральные драматические коллективы из Омска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Рубцовска (Алтайский край), а также почётные гости фестиваля — эксперты театрального искусства (театроведы, театральные критики, преподаватели, режиссёры, актёры) и представители СМИ.



По итогам фестиваля театральным коллективам и участникам присуждаются звания «Лауреат» в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая главная женская роль», «Лучшая главная мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщает портал «Культура 38».

