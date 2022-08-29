29 августа

28 августа

Популярное

Школьников Улан-Удэ зовут на праздник «Город знаний, творчества и спорта»

Школьников Улан-Удэ зовут на праздник «Город знаний, творчества и спорта»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также приглашаются их родители

1 сентября в столице Бурятии состоится городской детский праздник «Город знаний, творчества и спорта», посвящённый Дню знаний и Году здоровья и активного долголетия. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00 на Театральной площади и площади Советов.

Гостей праздника ждёт концерт детских творческих коллективов и ярмарка-выставка организаций дополнительного образования и учреждений спорта. Школьники и их родители смогут получить информацию об организациях допобразования и спорта, о победах, выпускниках. Здесь же можно будет записаться в кружки и секции.

На площади Советов будут располагаться спортивные школы, на Театральной площади – учреждения допобразования. Открытие и начало концертной программы на Театральной площади – в 15:00, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Праздники школа День знаний концерт ярмарка выставка школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заработал информационный сайт для инвалидов
В Бурятии заработал информационный сайт для инвалидов
Общество, 29.08.2022
На нём будет размещена нужная информация для людей с ограниченными физическими возможностями
Ориентировщики Бурятии успешно выступили в Забайкалье
Ориентировщики Бурятии успешно выступили в Забайкалье
Общество, 29.08.2022
От республики участвовали спортсмены Улан-Удэ, Селенгинского и Тарбагатайского районов
Учитель из Бурятии стал победителем международного «Праздника Топора»
Учитель из Бурятии стал победителем международного «Праздника Топора»
Общество, 29.08.2022
Представитель Хоринского района успешно выступил на фестивале народных ремёсел
В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку
В Улан-Удэ площадь Советов вновь превратится в гигантскую ярмарку
Общество, 29.08.2022
На фестивале будет представлена фермерская продукция, концертная программа, розыгрыш призов, мастер-классы и конкурс брендов
В Бурятии наградили работников образования
В Бурятии наградили работников образования
Общество, 29.08.2022
Церемония прошла в рамках Байкальского образовательного форума
В Улан-Удэ открылся 19-й детсад за три года
В Улан-Удэ открылся 19-й детсад за три года
Общество, 29.08.2022
Новый детсад рассчитан на 14 групп
Ефрейтор из Забайкалья победила в международном конкурсе
Ефрейтор из Забайкалья победила в международном конкурсе
Общество, 29.08.2022
Военнослужащая выиграла личное первенство «Воина мира»
Жительница Иркутска стала 200000-м пассажиром «Авроры»
Жительница Иркутска стала 200000-м пассажиром «Авроры»
Общество, 29.08.2022
Ей подарили сертификат на бесплатный пролёт по любому маршруту
Верующие Бурятии отметили Успение Пресвятой Богородицы
Верующие Бурятии отметили Успение Пресвятой Богородицы
Общество, 29.08.2022
Также состоялся молебен на «начало учения отроков»
Уроженец Агинского округа победил на Армейских международных играх
Уроженец Агинского округа победил на Армейских международных играх
Общество, 29.08.2022
Забайкальский экипаж стал чемпионом по танковому биатлону
Герой России получил благословление Хамбо-ламы Этигэлова
Герой России получил благословление Хамбо-ламы Этигэлова
Общество, 29.08.2022
Балдан Цыдыпов побывал в Иволгинском дацане
Бегун из Бурятии выиграл медаль спартакиады сильнейших
Бегун из Бурятии выиграл медаль спартакиады сильнейших
Общество, 29.08.2022
Роман Троценко стал призёром в забеге на 1500 метров
В Бурятии худрук театра отмечает 75-летний юбилей
В Бурятии худрук театра отмечает 75-летний юбилей
Общество, 29.08.2022
29 августа художественному руководителю театра оперы и балета Владимиру Рылову исполняется 75 лет
В Улан-Удэ врачи поставили на ноги мужчину после страшного ДТП
В Улан-Удэ врачи поставили на ноги мужчину после страшного ДТП
Общество, 29.08.2022
Когда пациента доставили в больницу, вероятность летального исхода превышала 80%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^