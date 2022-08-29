Школьников Улан-Удэ зовут на праздник «Город знаний, творчества и спорта»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также приглашаются их родители



1 сентября в столице Бурятии состоится городской детский праздник «Город знаний, творчества и спорта», посвящённый Дню знаний и Году здоровья и активного долголетия. Мероприятие пройдёт с 14:00 до 17:00 на Театральной площади и площади Советов.



Гостей праздника ждёт концерт детских творческих коллективов и ярмарка-выставка организаций дополнительного образования и учреждений спорта. Школьники и их родители смогут получить информацию об организациях допобразования и спорта, о победах, выпускниках. Здесь же можно будет записаться в кружки и секции.



На площади Советов будут располагаться спортивные школы, на Театральной площади – учреждения допобразования. Открытие и начало концертной программы на Театральной площади – в 15:00, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

