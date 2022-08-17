Самолёт-памятник в аэропорту Улан-Удэ преобразился







Позже в тот же день он поделился фотографией самолёта-памятника, снабжённого подсветкой.



- Наш красавец АН 2 преображается! Служба электрообеспечения аэропорта, респект! – отметил гендиректор аэропорта.



В Улан-Удэ покрасили самолёт-памятник АН-2, стоящий перед административным зданием аэропорта. Видео работ опубликовал 16 августа в своём telegram-канале генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.- Ведём работы по покраске легендарного самолёта АН-2. Душа радуется, что такой классный памятник есть возможность обновить, - говорит Дмитрий Гармаев в видео.