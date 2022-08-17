Самолёт-памятник в аэропорту Улан-Удэ преобразился

АН-2 покрасили и снабдили подсветкой
В Улан-Удэ покрасили самолёт-памятник АН-2, стоящий перед административным зданием аэропорта. Видео работ опубликовал 16 августа в своём telegram-канале генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Ведём работы по покраске легендарного самолёта АН-2. Душа радуется, что такой классный памятник есть возможность обновить, - говорит Дмитрий Гармаев в видео.
Позже в тот же день он поделился фотографией самолёта-памятника, снабжённого подсветкой.
- Наш красавец АН 2 преображается! Служба электрообеспечения аэропорта, респект! – отметил гендиректор аэропорта.
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