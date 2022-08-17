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Самолёт-памятник в аэропорту Улан-Удэ преобразился

Самолёт-памятник в аэропорту Улан-Удэ преобразился
Общество,  Фото:Дмитрий Гармаев
АН-2 покрасили и снабдили подсветкой

В Улан-Удэ покрасили самолёт-памятник АН-2, стоящий перед административным зданием аэропорта. Видео работ опубликовал 16 августа в своём telegram-канале генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

- Ведём работы по покраске легендарного самолёта АН-2. Душа радуется, что такой классный памятник есть возможность обновить, - говорит Дмитрий Гармаев в видео.

 
Позже в тот же день он поделился фотографией самолёта-памятника, снабжённого подсветкой.

- Наш красавец АН 2 преображается! Служба электрообеспечения аэропорта, респект! – отметил гендиректор аэропорта.
самолеты памятник

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