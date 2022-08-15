Названы победители и призёры «Оранжевого мяча – 2022»
13 августа в столице Бурятии прошли всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч – 2022». В соревнованиях приняли участие 50 команд.
Как сообщают организаторы, места распределились следующим образом:
Старшая возрастная группа «Мужчины 2003 г.р. и старше»
1 место - «Оба-на»
2 место - «Селенга»
3 место - «IRDS-1»
Возрастная группа «Юноши 2004-2005 гг.р.»
1 место - «Завтрак Зайона»
2 место - «Новоильинск»
3 место – «Ракер»
Возрастная группа «Юноши 2006-2007 гг.р.»
1 место – «Таска»
2 место – «OSV»
3 место – «Owners»
Возрастная группа «Девушки 2004-2005 гг.р.»
1 место – «Бобры зомби»
2 место – «Миньоны»
3 место – «VVA»
В Бурятии прошли массовые соревнования по баскетболу 3х3
Общество, Фото:
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