Творческие коллективы получат по 300000 рублей
В Бурятии определены победители конкурса грантов на развитие культуры семейских. Каждый из творческих коллективов получит по 300 тысяч рублей.
Победителями стали местная религиозная организация «Православная старообрядческая община во имя священномученика Афанасия Тарбагатайского», МОО «ПС ФГОУ ВО «Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова» и МОО ТОС «Полевой».
Напомним, что ранее правительство Бурятии выделило гранты в сфере культуры старообрядцев (семейских) республики. Одними из главных критериев, по которым оценивались заявки являлись: художественная ценность творческого проекта, наличие квалифицированного персонала для реализации и ожидаемый социально-культурный эффект.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, в этом году в рамках программы по сохранению и развитию традиционной культуры старообрядцев создано новое структурное подразделение в республиканском центре народного творчества, которое курирует направление по развитию традиционной культуры семейских. Также создаётся сайт – электронная база данных по традиционной культуре семейских, запланированы этнографические экспедиции. Кроме этого, в 2022 году пройдут два крупных общественно-значимых мероприятия: празднование Новолетия и республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций». Ведётся разработка и готовится издание учебно-методического комплекса по истории и культуре семейских для дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Помимо всего, ежегодно пять любительских коллективов будут получать средства на приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов.
В Бурятии назвали получателей грантов на развитие культуры семейских
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