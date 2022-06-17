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В Иркутске впервые проведут «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»

В Иркутске впервые проведут «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Фестиваль стартует 30 июня

С 30 июня по 8 июля в Иркутске состоится фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремёсел». В областном центре мероприятия пройдут в рамках Года реки Ангара, Года культурного наследия, 85-летия Иркутской области.

– Мы готовим интересную и обширную программу. Одним из зрелищных событий проекта станет открытый показ модельеров из России и стран ближнего зарубежья «Angara fashion show» на улице Нижней набережной. Подиум будет расположен у Московских ворот. Там же на сцене с концертом выступят этно-фолк исполнители. Уверен, что Байкальская неделя объединит людей разной культуры и национальности. Фестиваль привлечёт не только иркутян, но и жителей других регионов, – прокомментировал начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

Организаторы подготовили восемь масштабных мероприятий. Большая часть из них состоится в Сибэкспоцентре: выставка ремёсел, художников и дизайнеров, этноподиум, конкурсы молодых ювелиров, международная конференция «Культурное наследие – источник вдохновения для творчества». В художественном музее имени Сукачева представят экспозицию ювелирных изделий.

– В Иркутск приезжают профессионалы, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Северо-Кавказским федеральным округом, а также мастера из Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Палитра промыслов и ремёсел, национальных традиций и костюмов будет представлена в полном объёме. Откроем выставки, проведём модные показы одежды, тематические мастер-классы, круглые столы. Наш проект – это возможность увидеть множество художественных достояний разных народов, – рассказала президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева.

Основные мероприятия в Иркутске завершатся 3 июля. С 4 июля фестиваль пройдёт на Байкале, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Возрастное ограничение 6+
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