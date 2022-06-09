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В Улан-Удэ начали высаживать цветы

В Улан-Удэ начали высаживать цветы
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы планируется провести до 25 июня

Этим летом в Улан-Удэ на более чем семи тысячах квадратных метров будут высажены цветы: петунии, бархатцы, кохия, сальвия красная и циренарии. Кроме того, по решению комиссии по озеленению город будет увеличивать площади цветочного оформления за счёт использования многолетних дикорастущих растений. Они не требуют большого ухода и ежегодной посадки, тем самым снижая финансовую нагрузку на бюджет.

В скверах «Наранай туяа», «60-летия Победы», вблизи ТЦ «Темп», молодёжного художественного театра зацветут многолетние растения: шалфей, ирис, очиток, эхинацея, флокс, купальница, вейник, сирень, манжетка, пион, щучка, астранция, лилейник т.д.

Цветочное оформление ожидает городские парки культуры и отдыха. Здесь высадят 33 тысяч цветов. Также районные администрации проводят работу с организациями и предприятиями всех форм собственности по цветочному оформлению прилегающих территорий.

В зависимости от погодных условий цветы по городу высадят до 25 июня, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. 
Улан-Удэ цветы озеленение

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