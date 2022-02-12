В Улан-Удэ спасают новорождённого с редкой аномалией пищевода

Для проведения операции едет иркутский врач Юрий Козлов
В Улан-Удэ спасают новорождённого с атрезией пищевода – врождённой аномалией, когда нет обычного соединения пищевода с желудком. Так как пищевод заканчивается слепо, ребёнок не может есть. При отсутствии лечения такой порок развития приводит к летальному исходу. Малышу срочна нужна операция для восстановления проходимости пищевода.
Аномалия была выявлена во время желанной беременности. Ещё до рождения ребёнка в городском перинатальном центре проводились консилиумы по выбору тактики ведения беременности и родов. В консилиумах онлайн принимали участие в том числе специалисты из Москвы.
Ребёнок родился сегодня, 12 февраля, в 4 часа утра путём кесарева сечения. Его вес 2750 грамм, рост 49 см. Из перинатального центра он был переведён в отделение реанимации детской республиканской клинической больницы. Для операции малотравматичным эндоскопическим методом вновь приглашён из Иркутска знаменитый детский хирург с мировым именем Юрий Козлов.
- Раньше наши хирурги успешно выполняли хирургическую коррекцию атрезии пищевода, но «открытым» способом, при котором время восстановления новорождённого больше. Сегодня наши хирурги самостоятельно проводить и высокотехнологичные вмешательства (как при атрезии пищевода) эндоскопическим методом. Но нужно ещё немножечко времени - и будем делать самостоятельно! Сегодня руководствуемся принципами: риски должны быть минимальны, интересы ребёнка - прежде всего! Поэтому пока для проведения редких высокотехнологичных операций (как эта - реконструктивно-пластическая при атрезии пищевода) мы приглашаем хирурга с мировым именем, профессора, доктора медицинских наук Юрия Козлова, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
Юрий Андреевич уже едет в Улан-Удэ, он находится в пути.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года Юрий Козлов провёл в Улан-Удэ операцию новорождённому с такой же аномалией. В июне в столицу Бурятии для проведения аналогичной операции приезжал заместитель главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы Симон Полоян.
Атрезия пищевода встречается раз на 3-5 тысяч новорождённых.
В Улан-Удэ спасают новорождённого с редкой аномалией пищевода
Общество, Фото:
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