Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1

















2016-й — год Обезьяны. В центре Улан-Удэ жаркий «африканский» ледяной городок. Всюду пальмы, сильно напоминающие стопки перевёрнутых гранёных стаканов. Новые скульптуры работяг в парке имени Орешкова.Кинотеатр «Октябрь», классический вид. Кажется, что это навсегда... Каток на площади Революции. Крещенские купания в палатках на Селенге. Дугжууба в дацане на Верхней Берёзовке. Сагаалган на площади Советов и в ФСК. Глобальный ёхор.