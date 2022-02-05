Фотоархив: Улан-Удэ 2016. Часть 1

Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко
2016-й — год Обезьяны. В центре Улан-Удэ жаркий «африканский» ледяной городок. Всюду пальмы, сильно напоминающие стопки перевёрнутых гранёных стаканов. Новые скульптуры работяг в парке имени Орешкова.
Кинотеатр «Октябрь», классический вид. Кажется, что это навсегда... Каток на площади Революции. Крещенские купания в палатках на Селенге. Дугжууба в дацане на Верхней Берёзовке. Сагаалган на площади Советов и в ФСК. Глобальный ёхор.
Каким был год Обезьяны - в подборке фотографий Сергея Тарасенко
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