Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1







Другие публикации проекта можно увидеть в спецразделе

«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам подборку фото за 2015 год (часть 1).На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - на площади Революции ледовый каток, а рядом с головой Ленина юрта с солнечной батареей. Мемориал Победы в лесах под плёнкой. В гавани Судостроительного ещё стоит последняя яхта, а на Элеваторе ещё нет стеклянной высотки. В БГУ — митинг за честные выборы. Портрет Гагарина на мусорке — космос больше не нужен? Хии-мориновая роща на Верхней Берёзовке. Морихиро Ивата на репетиции и на сцене театра оперы и балета.Старый селенгинский мост ещё не запаян. Радужные тополя и ёлка из пивных бутылок на левом берегу. Снос старых зданий на правом. «Эрдэм» — всё. «Октябрь» ещё жив. Линховоина до реконструкции и переименования в Соборную. Памятник жертвам политических репрессий на старом месте рядом с Одигитрием. Велопробег Победы и грандиозное шествие Бессмертного полка. Коллапс на Элеваторе после праздничного салюта.