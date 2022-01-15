Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 3

В 2015-м вода в Уде и Селенге сильно упала. Протока Забока местами и вовсе пересохла. Почти всё лето прошло в едком дыму лесных пожаров.
Гостем музыкального фестиваля «Голос кочевников» стал Борис Гребенщиков. Музыкант посетил литейную мастерскую Иволгинского дацана и дал концерт в Русском драмтеатре вместе с русско-ирландским квартетом.
Через Улан-Удэ впервые прошла самая протяженная велогонка на выживание «Red Bull Trans-Siberian Extreme». Участники гонки преодолели 9200 км от Москвы до Владивостока. Местные велосипедисты также символически поучаствовали в соревновании, проехав несколько километров вместе с гонщиками из разных стран.
В августе 2015-го в Улан-Удэ стартовало празднование 250-летия прибытия первых старообрядцев в Бурятию. Патриарх Русской Древлеправославной церкви Московский и всея Руси Александр открыл кафедральный собор Рождества Христова. В Этнографическом музее народов Забайкалья состоялся международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!».
На улице Гагарина появился памятник первому космонавту.
На площади Советов впервые прошёл грандиозный турнир по национальной борьбе «бухэ барилдаан», собравший более 700 борцов со всей республики и соседних регионов.
В рамках празднования Дня города на площади Революции состоялась многолюдная «Верхнеудинская ярмарка». Сейчас же на обновлённой площади мероприятие такого масштаба едва ли возможно.
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Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 1