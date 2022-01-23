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Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 4

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Реконструкция фонтана у мемориала Победы, мистерия Цам, парад Дед-Морозов и многое другое в подборке фотографий Сергея Тарасенко

В сентябре 2015-го в дацане на Верхней Берёзовке провели красочный обряд Мистерию Цам с летней Дугжуубой. На скалу у моста через Селенгу рядом с Шаманскими горами вернулись после реставрации олени. Теперь золотые.

У мемориала Победы — реконструкция фонтана. Жинсриг (огненная пуджа) в Улан-удэнском дацане. Ноябрьское шествие коммунистов по улице Ленина. Молебен у бывшей Михаило-Архангельской церкви, в здании которой тогда находился Республиканский центр народного творчества. Конкурс снеговиков и парад Дед-Морозов на улице Терешковой.

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