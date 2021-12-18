Фотоархив: Улан-Удэ 2015. Часть 2

Встреча поэта Евгения Евтушенко, оживший «бронзовый» Чехов, Пушкинский день и многое другое
«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам подборку фото за 2015 год (часть 2).
На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко: ретро-танцы во дворе музея истории города Улан-Удэ
, начало строительства кафедрального собора на территории парка культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова,
необычные памятники вождям
на Стеколке, Пушкинский день, утраченная ныне стильная вывеска «трикотаж»
на улице Ленина, старый каскадный фонтан
с фигурой крылатого воина у ДК ЛВРЗ, встреча баргутов мира на Международном этнокультурном фестивале «Баргажин-2015»
, виды города с новой высотки на Трубачеева, тенгрианский обряд поклонения Вечному Синему Небу на священной горе Толгой, оживший «бронзовый» Чехов на улан-удэнском Арбате, встреча поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко на железнодорожном вокзале, забавные инсталляции во дворе школы №44, висячий трубопровод на месте строительства третьего моста через Уду.
Встреча поэта Евгения Евтушенко, оживший «бронзовый» Чехов, Пушкинский день и многое другое
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