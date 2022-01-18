Раньше здесь была только выгребная яма
В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии построили канализационную сеть для психоневрологического интерната. Ранее там была обычная выгребная яма, сообщает пресс-служба управления капстроительства (УКС) правительства Бурятии.
Психоневрологический интернат в Бабушкине предназначен для людей с хроническими формами заболеваний, включает четыре корпуса 2008 года постройки, где проживает 200 человек.
Строительство наружных сетей канализации началось в 2020 году. Сети предназначены для централизованного отведения сточных вод от потребителей интерната в городскую канализацию.
- Наружных сетей канализации ранее здесь не было, функционировала выгребная яма, откуда несколько раз в месяц осуществлялся вывоз жидких бытовых отходов. На данный момент подрядчиком ООО «Бурятгражданпроект» завершены все строительные работы. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сети функционируют, - сообщил начальник УКС Анатолий Урбанов.
Протяжённость канализационной сети составляет 1126,5 м.
В Бурятии для интерната построили сети канализации
Общество, Фото:
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