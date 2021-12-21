Количество заболевших COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться



За весь период выздоровели от COVID-19 – 68 497 человек, в том числе 282 за прошедшие сутки.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1641 койка: занято – 1208, свободно – 433 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,6%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2517 человек.

В стационарах получают лечение 1208 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 128 пациентов, из них старше 65 лет – 78, на ИВЛ – 64 пациента, из них старше 65 – 45.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 350 человек. За прошедшие сутки болезнь унесла жизни шести пенсионеров.



В республике продолжается вакцинация против коронавируса. Завершили первичную вакцинацию 429 034 человек. Повторную вакцинацию начали 73 483 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшим накануне заседании оперативного штаба утвердили порядок проведения новогодних утренников. Посещать мероприятия разрешили

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшим накануне заседании оперативного штаба утвердили порядок проведения новогодних утренников. Посещать мероприятия разрешили вакцинированным родителям.

По данным eправления Роспотребнадзора, на утро 21 декабря в Бурятии зарегистрированослучаев заражения COVID-19. Из них 46% (34 410) приходится на жителей Улан-Удэ.Суточный прирост составил. Отмечается тенденция снижения. Накануне сообщалось о 212 больных, до этого было 219, 224, 228, 231.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц –11 408 человек.