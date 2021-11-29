Митрополит Савватий Антонов с любовью вспоминает Бурятию
В Улан-Удэ пришли холода, но пока ноябрь радует сравнительно тёплой погодой. Выходцы из Бурятии, живущие в разных регионах России с любовью вспоминают Улан-Удэ. В их числе и бывший митрополит Бурятии Савватий Антонов, который сейчас служит митрополитом Чебоксарским и Чувашским в столице Чувашской республики.
- Знаете… А я наоборот скучаю по настоящим морозам. И, да, в Улан-Удэ мой автомобиль «жил» не в гараже, - поделился в социальной сети Савватий Антонов.
11 лет Савватий прожил в Бурятии, а в 2020 году вернулся на родину в Чебоксары.
В октябре 2009 года решением Священного синода епископ Савватий был назначен в новообразованную Улан-Удэнскую и Бурятскую кафедру. В 2015 году был избран главой новообразованной Бурятской митрополии. В 2020 году был назначен митрополитом Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии. В те дни Савватий с большой любовью прощался с Бурятией и признался, что надеялся служить в республике «до самой смерти».
Митрополит Савватий — один из немногих представителей, Русской православной церкви, который активно ведёт свои страницы в социальных сетях. Он ведёт записи в «Твиттере», в «ВКонтакте», в Фейсбуке.
Бывший глава Бурятской митрополии скучает по сибирским морозам
Общество, Фото:
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