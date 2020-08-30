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«Я вас всех люблю»: Владыка Савватий провёл прощальную службу в Бурятии

«Я вас всех люблю»: Владыка Савватий провёл прощальную службу в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На прощальную службу собралось много прихожан

Сегодня, 30 августа в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ в последний раз службу провёл Владыка Савватий перед отбытием к новому месту служения – в родную Чувашскую республику, где возглавит местную митрополию. В Бурятии он прослужил 10 лет.

В храме собралось множество прихожан. Среди которых был глав Бурятии Алексей Цыденов со своей супругой.

Прощальное слово Савватий начал с того, что сделал замечание прихожанам за то, что многие из них были без защитных масок.

- Вас так много сегодня, и почти все без масок. Вынужден вас поругать. Вы знаете, то, что вы носите маску, вы, в первую очередь, защищаете окружающих. Пожалуйста, наденьте маски, - сказал Савватий.

Служба прошла в очень трогательной атмосфере. Савватий признался, что надеялся служить в Бурятии «до самой смерти». И не всё запланированное он успел реализовать. Как выяснилось, у него было много планов с диаконом Давидом (Баиром) Лупсановым, говорящем на бурятском языке. Ему он велел «Служить здесь по слову Божьему».

- Я так хотел увидеть моих девочек и мальчиков, как они вырастут. Я хотел увидеть ваших детей. Я много чего хотел, но Господь смиряет и говорит «Дорогой мой, ты слишком-то не задавайся. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Тебе предуготовлено другое». Я понимал, что это скорее всего будет, но я так надеялся… Я не знаю, как я буду в Чебоксарах без вас, - сквозь слёзы сказал Савватий.

Он признался, что очень привязался к прихожанам, потому что они хорошие. Но отметил, что «в Чебоксарах тоже хорошие, но другие». Савватий вспоминал отведённые службы и проделанную работу.

- Разве я могу уезжать с лёгким сердцем? Разве могу уезжать без слёз, когда смотрю в ваши глаза? Вы же все для меня родные, я же просто вас всех люблю, - признался Савватий.

Он призвал прихожан не прекращать ходить в церковь и извинился за свои слёзы. Чтобы сохранить общение, он пригласил людей в гости в Чебоксары, заверив, что их приютят местные священнослужители.

- Всего вам доброго. Пусть Господь вас всех хранит, - со слезами на глазах завершил свою речь Савватий.

В ответ собравшиеся пожелали ему долгих лет жизни.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 августа новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф попрощался с Ульяновской областью и Симбирской митрополией, которую возглавлял год. Нового Бурятского митрополита 66-летнего Иосифа (в миру Игорь Балабанов) назначил Священный Синод Русской православной церкви. Он уроженец города Кашира Московской области, до этого возглавлял Курганскую и Симбирскую митрополию.


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