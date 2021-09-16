В Бурятии выбрали лучшие старообрядческие костюмы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс проводился в рамках фестиваля «Раздайся, корогод!»



В Бурятии объявлены победители конкурса «Старообрядческий костюм на рубеже эпох». В творческих конкурсах V международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвящённого памяти В.Н. Долженко, приняли участие народные хоры и ансамбли, мастера народных художественных промыслов. География участников: республики Крым, Хакасия, Марий Эл; Белгородская, Новосибирская, Нижегородская, Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Ненецкий автономный округ и Румыния. Бурятию на фестивале представили семейские коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ.



Просмотрев конкурсные работы, жюри определило призовые места:



В номинации «Старообрядческий костюм»

Дипломы за участие:

Титова Ольга, Бурятия, Кижингинский район, село Новокижингинск;

Зацаренко Тамара, Новосибирская область, г. Новосибирск, областной центр русского фольклора и этнографии;

Диплом лауреата III степени

Будаева Раджана, г. Улан-Удэ, ателье «Алан Гуа»;

Диплом лауреата II степени

Очирова Эржена, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата I степени

Цыденжапова Бальжин, г. Улан-Удэ.



В номинации «Кичка моей бабушки»

Специальный диплом за мастер-класс «Изготовление кички»

Родионова Надежда, МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», с. Красный Чикой, Красночикойский район, Забайкальский край;

Специальный диплом за мастер-класс «Вышивка кокошника»

Некрасова Валентина, МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», с. Красный Чикой, Красночикойский район, Забайкальский край;

Диплом лауреата III степени

Семейский фольклорный ансамбль «Рябинушка», с. Ягодное, Селенгинский район;

Диплом лауреата II степени

Евдокимова Надежда, МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, Бурятия;

Диплом лауреата I степени

Десятниковский народный семейский хор «Белые берёзы», МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район».



Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы.



В рамках фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» состоятся премьеры музыкальных клипов, фильма-концерта, документального фильма о семейском костюме, видеороликов с записями обрядовых действий, мастер-классов по народным художественным промыслам.



Творческие состязания фестиваля включают конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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