В Бурятии выбрали лучшие старообрядческие костюмы

Конкурс проводился в рамках фестиваля «Раздайся, корогод!»
В Бурятии объявлены победители конкурса «Старообрядческий костюм на рубеже эпох». В творческих конкурсах V международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвящённого памяти В.Н. Долженко, приняли участие народные хоры и ансамбли, мастера народных художественных промыслов. География участников: республики Крым, Хакасия, Марий Эл; Белгородская, Новосибирская, Нижегородская, Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Ненецкий автономный округ и Румыния. Бурятию на фестивале представили семейские коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ.
Просмотрев конкурсные работы, жюри определило призовые места:
В номинации «Старообрядческий костюм»
Дипломы за участие:
Титова Ольга, Бурятия, Кижингинский район, село Новокижингинск;
Зацаренко Тамара, Новосибирская область, г. Новосибирск, областной центр русского фольклора и этнографии;
Диплом лауреата III степени
Будаева Раджана, г. Улан-Удэ, ателье «Алан Гуа»;
Диплом лауреата II степени
Очирова Эржена, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата I степени
Цыденжапова Бальжин, г. Улан-Удэ.
В номинации «Кичка моей бабушки»
Специальный диплом за мастер-класс «Изготовление кички»
Родионова Надежда, МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», с. Красный Чикой, Красночикойский район, Забайкальский край;
Специальный диплом за мастер-класс «Вышивка кокошника»
Некрасова Валентина, МУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», с. Красный Чикой, Красночикойский район, Забайкальский край;
Диплом лауреата III степени
Семейский фольклорный ансамбль «Рябинушка», с. Ягодное, Селенгинский район;
Диплом лауреата II степени
Евдокимова Надежда, МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, Бурятия;
Диплом лауреата I степени
Десятниковский народный семейский хор «Белые берёзы», МБУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тарбагатайский район».
Лауреатам конкурса будут вручены денежные призы.
В рамках фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» состоятся премьеры музыкальных клипов, фильма-концерта, документального фильма о семейском костюме, видеороликов с записями обрядовых действий, мастер-классов по народным художественным промыслам.
Творческие состязания фестиваля включают конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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В Бурятии выбрали лучшие старообрядческие костюмы
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