Рисунки пациентов больницы в Иркутске полетят в космос

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Российский космонавт представил проект, направленный на психологическую помощь онкологическим больным



Областная детская клиническая больница в Иркутске стала участником международного арт-проекта «Ракета». Вместе с художниками, волонтёрами и космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым дети рисовали свои самые яркие мечты. В дальнейшем их рисунки украсят перспективную российскую ракету-носитель. Перед тем, как она оторвётся от земли, команда соберёт мечты маленьких художников, борющихся с онкозаболеваниями, из разных стран мира. Об этом детям, которые сейчас проходят активное лечение, рассказали главврач больницы Юрий Козлов и российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.



По словам Юрия Козлова, очередная серия космического арт-проекта посвящена детям с онкологией. Космическая команда только что вернулась из Белграда, а после Иркутска, который в этом проекте пока первый российский город, участники по приглашению ООН отправятся в Глазго. До момента запуска ракеты с рисунками в космос планируется задействовать как можно больше детей из разных городов и стран.



Космические мастер-классы международного масштаба проводятся в России с 2017 года. В первом этапе участвовали дети с онкологическими заболеваниями из 10 клиник, 4 городов России и США. Они вместе с космонавтами нарисовали свои мечты на скафандре «Победа». Этот скафандр провёл вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым на борту международной космической станции 136 дней и вернулся обратно, а космонавты и астронавты из космоса вдохновили детей на выздоровление. В апреле 2021 года другой скафандр «Мечтатель» унёс к звёздам рисунки детей с онкозаболеваниями уже из 20 городов и 10 стран. В России в проекте приняли участие 10 городов – от Калининграда и до Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.



Кроме этого, Сергей Кудь-Сверчков встретился с учащимися школы №21. Член отряда космонавтов Роскосмоса осмотрел музей, посвящённый космонавтике. А затем передал в школу флаг Иркутска с международной космической станции.



– Этот флаг Иркутска был со мной в космосе. Я бы хотел подарить эту фотографию музею школы, чтобы снимок вдохновлял учеников и напоминал, что в жизни все возможно, что любые мечты сбываются. Главное – в это верить, – подчеркнул Сергей Кудь-Сверчков. – В Иркутске мы представляем благотворительный проект, направленный на психологическую помощь онкологическим больным. В детской больнице планируем провести мастер-класс по арт-терапии. И рисунки, на которых маленькие пациенты онкологического отделения запечатлеют свои мечты, нанесут на ракету Роскосмоса. Такие рисунки онкопациентов из разных городов и стран уже украсили «Скафандр победы», который был на МКС 136 дней. Платок с его изображением я также хочу подарить иркутянам.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, подарки пополнят экспозицию тематического музея. Напомним, в этом году школе № 21 присвоено имя Юрия Гагарина. В учреждении долгое время преподавала Нина Кондратенкова – первая учительница Гагарина в городе Гжатске Смоленской области.



Справка



Сергей Кудь-Сверчков участвовал в космической экспедиции вместе с космонавтом Сергеем Рыжиковым и астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс. С 14 октября 2020 года он был бортинженером в составе экипажа космического корабля «Союз МС-17» и экипажа международной космической станции по программе основных космических экспедиций. 17 апреля после полугодового пребывания в космосе он вернулся на Землю.

