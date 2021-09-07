В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Пятый фестиваль садоводов и огородников пройдёт в Иркутске в субботу, 11 сентября. В нём примут участие более 40 садоводческих, дачных товариществ и клубов садоводов. В рамках мероприятия будут представлены новинки цветочных и плодовых культур. Участники поделятся знаниями о технологиях по оздоровлению садовых участков, лучшими рецептами домашних консервов, а также на фестивале можно приобрести экологически чистую продукцию.
Мероприятие состоится 11 сентября с 10 до 19 часов на территории сельскохозяйственной ярмарки ООО «Фортуна».
В рамках фестиваля среди его участников состоится ставший уже традиционным конкурс «Дары осени». Он пройдёт в формате выставки по трём номинациям: «Осенний смак» (представление домашних заготовок (консервации) с дегустацией), «Краски осени» (представление композиций из цветов и плодов, сделанных руками участников), «Плодовый гигант» (представление самого большого овоща или фрукта, выращенного на собственном дачном участке участника). Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске проведут фестиваль садоводов и огородников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт на смотровой площадке нацбиблиотеки
«Золотая осень Забайкалья» наступит 25 сентября
В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»
Принять участие могут команды до 3 человек
В Забайкалье приедут спортсмены из Иркутской области и Бурятии
Граффити нанесли на 150 метров забора
Детская спортивная школа №1 была открыта в Улан-Удэ 75 лет назад
В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2004 гг. р. и юноши 2005-2006 гг. р.
Почётное звание получили пять человек
До конца года по карте можно потратить 3000 рублей
Культурно-спортивная акция пройдёт в 4 районах края
Также они показали высокие результаты на первенстве страны
Деньги напрямую перечислят на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг
Байкальский банк Сбербанка проводит межрегиональный конкурс видеороликов на экологическую тематику «180 секунд для Мира»
В первом матче сразятся команды «Манул» и «Динамо»