В Иркутске проведут фестиваль садоводов и огородников

В рамках мероприятия состоится традиционный конкурс «Дары осени»



Пятый фестиваль садоводов и огородников пройдёт в Иркутске в субботу, 11 сентября. В нём примут участие более 40 садоводческих, дачных товариществ и клубов садоводов. В рамках мероприятия будут представлены новинки цветочных и плодовых культур. Участники поделятся знаниями о технологиях по оздоровлению садовых участков, лучшими рецептами домашних консервов, а также на фестивале можно приобрести экологически чистую продукцию.



Мероприятие состоится 11 сентября с 10 до 19 часов на территории сельскохозяйственной ярмарки ООО «Фортуна».



В рамках фестиваля среди его участников состоится ставший уже традиционным конкурс «Дары осени». Он пройдёт в формате выставки по трём номинациям: «Осенний смак» (представление домашних заготовок (консервации) с дегустацией), «Краски осени» (представление композиций из цветов и плодов, сделанных руками участников), «Плодовый гигант» (представление самого большого овоща или фрукта, выращенного на собственном дачном участке участника). Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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