На Ольхоне нашли неисправные автомобили для туристов

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Проверку провела ГИБДД



С 13 по 15 августа на байкальском острове Ольхон полицейские проверяли водителей, предоставляющих услуги по перевозке туристов. Инспекторы обращали внимание на наличие необходимых документов и соответствие автотранспорта техническим требованиям, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



В ходе проверки были выявлены восемь нарушителей. Они привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.



Также 18 автомобилей использовались с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.



Кроме того, установлено 47 иных нарушений, в числе которых наиболее часто встречалось несоблюдение требований безопасной перевозки несовершеннолетних и правил применения ремней безопасности.



Отстранены от управления два автолюбителя, не имеющих водительского удостоверения, а также автомобилист, находившийся за рулём в состоянии опьянения.

