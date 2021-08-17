Проверку провела ГИБДД
С 13 по 15 августа на байкальском острове Ольхон полицейские проверяли водителей, предоставляющих услуги по перевозке туристов. Инспекторы обращали внимание на наличие необходимых документов и соответствие автотранспорта техническим требованиям, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе проверки были выявлены восемь нарушителей. Они привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.
Также 18 автомобилей использовались с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.
Кроме того, установлено 47 иных нарушений, в числе которых наиболее часто встречалось несоблюдение требований безопасной перевозки несовершеннолетних и правил применения ремней безопасности.
Отстранены от управления два автолюбителя, не имеющих водительского удостоверения, а также автомобилист, находившийся за рулём в состоянии опьянения.
На Ольхоне нашли неисправные автомобили для туристов
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