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На Ольхоне нашли неисправные автомобили для туристов

На Ольхоне нашли неисправные автомобили для туристов
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Проверку провела ГИБДД

С 13 по 15 августа на байкальском острове Ольхон полицейские проверяли водителей, предоставляющих услуги по перевозке туристов. Инспекторы обращали внимание на наличие необходимых документов и соответствие автотранспорта техническим требованиям, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе проверки были выявлены восемь нарушителей. Они привлечены к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Также 18 автомобилей использовались с неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Кроме того, установлено 47 иных нарушений, в числе которых наиболее часто встречалось несоблюдение требований безопасной перевозки несовершеннолетних и правил применения ремней безопасности.

Отстранены от управления два автолюбителя, не имеющих водительского удостоверения, а также автомобилист, находившийся за рулём в состоянии опьянения.
Ольхон ГИБДД

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