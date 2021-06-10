В Бурятии осуждённых колонии-поселения сводили в кино

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Законопослушные осуждённые провели выходной вне колонии



В преддверии Дня России осуждённым из улан-удэнской колонии-поселения №3 сделали особый подарок. Победителей соревнования между отрядами поощрили выходным днём за пределами колонии. Осуждённые посетили кинотеатр People's Park.



- При подведении итогов учитывались многие показатели, среди которых отношение к труду, возмещение исковых обязательств, участие в культурной и спортивной жизни учреждения, а также поддержание санитарного состояния в общежитии, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



