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В Бурятии работники прокуратуры посадили деревья

В Бурятии работники прокуратуры посадили деревья
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Акция прошла возле Селенги

Прокуратура Кабанского района Бурятии поучаствовала в традиционной акции «Экологический десант». Мероприятие приурочили ко всемирному дню охраны окружающей среды, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В акции также участвовали работники районной администрации, сотрудники районного отдела министерства внутренних дел району и учащиеся Кабанской средней школы.

Участники акции расчистили от мусора территорию пляжа реки Селенги, а по побережью высадили 100 саженцев тополей и берёз.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в Улан-Удэ Алексей Кошелев посадил смородину на площади Советов.


прокуратура озеленение
 
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