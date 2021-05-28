Акция прошла возле Селенги
Прокуратура Кабанского района Бурятии поучаствовала в традиционной акции «Экологический десант». Мероприятие приурочили ко всемирному дню охраны окружающей среды, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В акции также участвовали работники районной администрации, сотрудники районного отдела министерства внутренних дел району и учащиеся Кабанской средней школы.
Участники акции расчистили от мусора территорию пляжа реки Селенги, а по побережью высадили 100 саженцев тополей и берёз.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в Улан-Удэ Алексей Кошелев посадил смородину на площади Советов.
В Бурятии работники прокуратуры посадили деревья
Общество, Фото:
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