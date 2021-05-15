Природоохранный прокурор посадил смородину в центре Улан-Удэ

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– Производим ремонт живой изгороди. Здесь она подвергается высокому антропогенному воздействию – вытаптывается. Каждый год её заполняем. Двуиглая смородина является прекрасным растением для городских условий. У неё высокая стойкость к загрязненному воздуху. Она способна произрастать на бедных почвах, не требует обильного полива, – сообщила и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



Высадка деревьев и кустарников продлится до конца месяца, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Как сообщал «Байкал-Dailу», Алексей Кошелев

Саженцы смородины двуиглой привезли из Тохойского питомника. Кроме площади Советов, этой весной её высадили на улице Профсоюзная и на проспекте 50-летия Октября.– Производим ремонт живой изгороди. Здесь она подвергается высокому антропогенному воздействию – вытаптывается. Каждый год её заполняем. Двуиглая смородина является прекрасным растением для городских условий. У неё высокая стойкость к загрязненному воздуху. Она способна произрастать на бедных почвах, не требует обильного полива, – сообщила и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.Высадка деревьев и кустарников продлится до конца месяца, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Dailу», Алексей Кошелев был назначен на должность Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в Улан-Удэ летом 2019 года.

Коллектив Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры присоединился к озеленению города. Сегодня, 15 мая, они высадили 220 саженцев смородины двуиглой на площади Советов. В том числе работал Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в Улан-Удэ Алексей Кошелев.– Выражаем благодарность администрации Улан-Удэ за то, что она нас пригласила на мероприятие по посадке кустарников. Всегда с удовольствием принимаем участие в таких акциях. Считаем, что порядок начинается с каждого человека. Такие акции облагораживают наш город, способствуют более тесному взаимодействию между разными ветвями власти, прививают чувство ответственности, – прокомментировал Алексей Кошелев.