В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 375 коек: занято – 304, свободно – 71 койка. Занятость коечного фонда составляет 81%. Амбулаторное лечение проходят 103 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 886 человек, в том числе один из них скончался за последние сутки.



Круг контактных лиц составляет 2098 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии усилена работа

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 375 коек: занято – 304, свободно – 71 койка. Занятость коечного фонда составляет 81%. Амбулаторное лечение проходят 103 пациента с COVID-19.Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 886 человек, в том числе один из них скончался за последние сутки.Круг контактных лиц составляет 2098 человек.Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии усилена работа мобильных групп . Также определили условия проведения республиканских массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе. На них будут допускать только тех, у кого есть сертификат о завершённой вакцинации от коронавируса или справка об отсутствии COVID-19. Условие касается как участников мероприятий, так и зрителей. « Пришла третья волна, и она сейчас будет расти », - комментируя ужесточение мер, заявил глава Бурятии.





По информации управления Роспотребнадзора, на 22 мая в Бурятии зарегистрированолабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (20 261) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.Отмечается резкий суточный прирост больных –. Накануне сообщалось о 49 больных, ранее было +47, до этого +41, +37 и т.д. До майских праздников ежедневный прирост больных был +25, +30 больных. После длительного отдыха ситуация изменилась в худшую сторону.Из 60 новых больных 41 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Всего выздоровели от COVID-19 – 36 612 человек, в том числе 48 выписались за последние сутки.В стационарах получают лечение 304 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 207. В отделениях реанимации находится 38 пациентов (из них старше 65 лет – 19), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.