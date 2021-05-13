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В Бурятии пройдёт республиканский квест «Весна Победы»

В Бурятии пройдёт республиканский квест «Весна Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками станут дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации

14 мая в Бурятии состоится республиканский квест «Весна Победы». Его проведут для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Квест начнётся в 10:00 на базе УМЦ «Авангард». Участниками могут стать учащиеся 7-9 классов (13-15 лет). В состав команды должно входить 10-12 человек. Планируется охватить детей с Прибайкальского, Тарбагатайского, Иволгинского, Кабанского, Заиграевского районов и Улан-Удэ.

По словам организаторов, программа мероприятия будет интересной и насыщенной, развлекательной и познавательной одновременно. Готовится большое количество событий: мастер-классы по спортивному ориентированию, квест по QR-кодам на тему Великой Отечественной войны, краеведческое ориентирование, спортивный туризм, основы воинской службы, экскурсия по УМЦ «Авангард», автогородок, музей, техника пешеходного туризма, военная эстафета и краеведческий лабиринт.

Победителям игры на каждом этапе присуждаются дипломы и призы. Всем участникам, не занявшим призовых мест, будут вручены дипломы участников.

- Квест-игра посвящается празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Всемирному дню ориентирования. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН) и популяризацию здорового, социально полезного образа жизни, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия квест дети находящиеся в трудной жизненной ситуации Великая Отечественная образование
 
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