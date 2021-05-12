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В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 30 человек

В Бурятии за сутки коронавирусом заразились 30 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость чуть-чуть выросла

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 30 заболевших коронавирусом. Из них большинство (20 человек) обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Сегодняшняя цифра чуть выше тех, что были в предыдущие дни. Так, если накануне оказалось 30 заражённых, за день до этого их было 28, до этого +25, +26, +23, +24, +25, +24 и т.д.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 37 482. Из них 54% (20 002) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время в Бурятии выздоровели 36 211 человек, или 96%. Накануне от коронавируса вылечились 49 пациентов.

За последние сутки умер один больной ковидом. С начала пандемии в Бурятии скончались 858 человек.

Сегодня в стационарах республики лечатся 234 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 196. В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 20 пациентов (из них старше 65-ти – 15).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 328 коек, из них свободно 94. Занятость коечного фонда составляет 71 %.

Также амбулаторное лечение проходят 169 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1287 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стремятся к коллективному иммунитету от коронавируса. Главный санврач Сергей Ханхареев призвал жителей поставить прививку, пояснив, что именно коллективный иммунитет убережёт от введения ограничительных мер.

Накануне выяснилось, что под угрозой находится проведение фестиваля «Голос кочевников». Эта новость шокировала жителей Бурятии, особенно тех, кто уже купил билеты.

Также в Бурятии могут ужесточить ограничения для театров, вернув заполняемость залов до 50%.

Монголия продлила ограничения, установленные на перемещение граждан через пункты пропуска на участке российско-монгольской границы в Бурятии до 2 июня.


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